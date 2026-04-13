UBS justifie son conseil "vendre" sur Fraport et sa cible de cours abaissée de 68 à 67 euros en mettant en avant des risques à court et moyen terme, liés notamment à une possible rationalisation des capacités des compagnies aériennes dans un contexte de prix élevés du kérosène. Selon UBS, Francfort apparaît plus exposé que ses pairs en raison de la faible rentabilité de ses principales compagnies clientes.
Le bureau d'études souligne également que ses prévisions de BPA et de flux de trésorerie à horizon 2027 sont respectivement inférieures de 15% et 35% au consensus, traduisant un scénario plus prudent sur la dynamique opérationnelle.
La note indique enfin que la valorisation reste exigeante, avec un multiple EV/EBITDA supérieur à celui des pairs et à sa moyenne historique, un niveau jugé "non soutenu par les fondamentaux", alors que la performance commerciale (notamment le retail) demeure décevante.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.