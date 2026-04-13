UBS abaisse légèrement sa cible sur Fraport, le titre s'enfonce

L'analyste confirme son conseil à "vendre" sur le spécialiste allemand de la gestion aéroportuaire, avec un objectif de cours abaissé de 68 à 67 EUR. Le titre cède plus de 5% à Francfort.

UBS justifie son conseil "vendre" sur Fraport et sa cible de cours abaissée de 68 à 67 euros en mettant en avant des risques à court et moyen terme, liés notamment à une possible rationalisation des capacités des compagnies aériennes dans un contexte de prix élevés du kérosène. Selon UBS, Francfort apparaît plus exposé que ses pairs en raison de la faible rentabilité de ses principales compagnies clientes.



Le bureau d'études souligne également que ses prévisions de BPA et de flux de trésorerie à horizon 2027 sont respectivement inférieures de 15% et 35% au consensus, traduisant un scénario plus prudent sur la dynamique opérationnelle.



La note indique enfin que la valorisation reste exigeante, avec un multiple EV/EBITDA supérieur à celui des pairs et à sa moyenne historique, un niveau jugé "non soutenu par les fondamentaux", alors que la performance commerciale (notamment le retail) demeure décevante.