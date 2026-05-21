UBS abaisse sa cible de cours sur Sonova

Sonova progresse à la Bourse de Zurich (+1,33%, à 205,70 francs suisses), malgré la décision d'UBS d'abaisser son objectif de cours sur le titre de 215 à 206 CHF, tout en restant à neutre.

Dans une étude, la banque suisse considère Sonova, un spécialiste des appareils auditifs, comme un innovateur de grande qualité, susceptible de maintenir sa capacité éprouvée à développer des fonctionnalités de produits de rupture. En outre, les analystes estiment que "les inquiétudes structurelles soulevées par la récente faiblesse du marché sont désormais largement intégrées dans les attentes des analystes et des investisseurs qui tablent sur une croissance du marché de 3 à 4%, contre 5% historiquement".



Toutefois, ils voient un potentiel de hausse limité pour les objectifs de Sonova pour l'exercice 2027.