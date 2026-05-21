Dans une étude, la banque suisse considère Sonova, un spécialiste des appareils auditifs, comme un innovateur de grande qualité, susceptible de maintenir sa capacité éprouvée à développer des fonctionnalités de produits de rupture. En outre, les analystes estiment que "les inquiétudes structurelles soulevées par la récente faiblesse du marché sont désormais largement intégrées dans les attentes des analystes et des investisseurs qui tablent sur une croissance du marché de 3 à 4%, contre 5% historiquement".
Toutefois, ils voient un potentiel de hausse limité pour les objectifs de Sonova pour l'exercice 2027.
Sonova Holding AG est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de la santé. La société, ainsi que ses filiales, conçoit, développe, fabrique, distribue et assure le service après-vente d’appareils auditifs destinés aux adultes et aux enfants souffrant d’une déficience auditive. La société est active dans deux segments opérationnels : le segment des appareils auditifs, qui regroupe les sociétés actives dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et l’entretien d’appareils auditifs et de produits connexes, et le segment des implants cochléaires, qui regroupe les sociétés actives dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et l’entretien d’implants cochléaires et de produits connexes. Elle opère à l’échelle mondiale et distribue ses produits dans plus de 90 pays par le biais de son propre réseau de distribution et de distributeurs indépendants. Sonova Holding AG est la société holding du groupe Sonova et gère les filiales en propriété exclusive Comfort Audio GmbH et Hansaton Akustik GmbH.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.