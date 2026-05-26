UBS abaisse sa cible sur easyJet

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre tout en réduisant son objectif de cours de 635 à 555 pence.

UBS souligne que les résultats semestriels sont ressortis en ligne avec les attentes et conserve sa recommandation malgré des perspectives tarifaires plus faibles.



Selon UBS, la pression sur les tarifs persiste dans le transport aérien court-courrier, conduisant le bureau d'études à réduire son hypothèse d'évolution des prix pour l'exercice 2026 à -2%, contre +1% précédemment. Le broker abaisse ainsi ses prévisions de bénéfice par action 2026 et 2027 de respectivement 39 et 33%.



La note indique toutefois que le bilan reste solide, avec une trésorerie nette de 434 MGBP et une liquidité de 4,7 MdGBP. UBS estime également qu'une réduction des capacités du secteur durant l'hiver pourrait soutenir les prix.



Le rapport souligne enfin la bonne dynamique d'easyJet Holidays, dont le résultat avant impôts a progressé à 61 MGBP au premier semestre, contre 44 MGBP un an plus tôt, avec une hausse de 22% du nombre de clients.