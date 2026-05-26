UBS souligne que les résultats semestriels sont ressortis en ligne avec les attentes et conserve sa recommandation malgré des perspectives tarifaires plus faibles.
Selon UBS, la pression sur les tarifs persiste dans le transport aérien court-courrier, conduisant le bureau d'études à réduire son hypothèse d'évolution des prix pour l'exercice 2026 à -2%, contre +1% précédemment. Le broker abaisse ainsi ses prévisions de bénéfice par action 2026 et 2027 de respectivement 39 et 33%.
La note indique toutefois que le bilan reste solide, avec une trésorerie nette de 434 MGBP et une liquidité de 4,7 MdGBP. UBS estime également qu'une réduction des capacités du secteur durant l'hiver pourrait soutenir les prix.
Le rapport souligne enfin la bonne dynamique d'easyJet Holidays, dont le résultat avant impôts a progressé à 61 MGBP au premier semestre, contre 44 MGBP un an plus tôt, avec une hausse de 22% du nombre de clients.
Easyjet PLC est une société holding basée au Royaume-Uni qui propose des vols et des séjours organisés, principalement en Europe. La société exerce ses activités à travers deux segments : le segment « Transport aérien » et le segment « Séjours organisés ». Le segment « Transport aérien » gère son réseau de lignes. Le segment « Voyages » commercialise des forfaits vacances. Sa flotte comprend des A319, A320, A320 neo et A321 neo. La flotte totale de la société compte environ 355 appareils, qui desservent 1 207 lignes dans 38 pays et 164 aéroports. Ses filiales comprennent easyJet Airline Company Limited, easyJet Sterling Limited, easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH, easyJet Switzerland S.A., easyJet FinCo B.V., easyJet MT Limited, easyJet HQ Holdings Limited, easyJet HQ Limited, easyJet HQ Development Limited, easyJet Holidays Holdings Limited, et d’autres. Les filiales easyJet Airline Company Limited et easyJet Switzerland S.A. exercent des activités de transport aérien.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.