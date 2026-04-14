UBS abaisse sa cible sur Royal Caribbean

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours réduit de 350 à 321 USD.

UBS justifie la baisse de sa cible essentiellement par l'environnement de demande plus faible en Europe, notamment en Méditerranée orientale, affectant les perspectives de rendement pour 2026. Celles-ci sont désormais attendues à +1,5% contre +3% précédemment.



Le bureau d'études souligne également un ralentissement des réservations de dernière minute en Europe, avec des baisses de prix observées récemment et quelques annulations, tandis que la demande reste mieux orientée dans les Caraïbes.



La note indique en outre que la visibilité sur les coûts reste limitée à court terme, rendant plus difficile la maîtrise des dépenses malgré des efforts attendus sur les coûts non essentiels.