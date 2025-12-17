UBS estime qu'il n'y a pas d'amélioration séquentielle aux États-Unis et la Chine reste très faible. L'analyste maintient son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 75 E.

"Le chiffre d'affaires organique d'UBSe au deuxième trimestre est en baisse de 5 % par rapport aux prévisions (-1,7 %), sans amélioration séquentielle aux États-Unis et avec une situation toujours très faible en Chine" indique le bureau d'analyse.

UBS abaisse sa prévision de BPA pour l'exercice 2026-2027 d'environ 2 %.