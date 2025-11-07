UBS maintient son conseil à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 75 E après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025.

'Le retour à une croissance positive des volumes est un signe positif indéniable, mais le manque persistant de visibilité nous incite à rester prudents pour le moment' indique UBS dans son étude du jour.

'Nous réduisons nos prévisions de BPA pour 2025 d'environ 1 %' rajoute l'analyste.

Le groupe allemand maintient ses objectifs pour 2025 d'un BPA ajusté en hausse 'à un seul chiffre bas à élevé' à changes constants, d'un retour sur ventes ajusté de 14,5 à 15,5%, et d'une croissance organique des ventes de 1 à 2%.