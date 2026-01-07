Reckitt va verser 1,6 milliard de livres de dividende exceptionnel fin janvier

Reckitt Benckiser a détaillé mercredi son projet de distribution d'un dividende exceptionnel devant faire suite à la récente finalisation de la cession de son activité de produits d'entretien de la maison "Essential Home" au fonds d'investissement Advent International.

Dans un communiqué, le fabricant de produits de grande consommation précise que le versement de ce dividende extraordinaire de 235 pence par action ordinaire, soit un montant total de quelque 1,6 milliard de livres, sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 27 janvier à Londres.



Sous réserve de son autorisation, le dividende sera payé aux actionnaires enregistrés en date du 30 janvier et versé le 20 février. Les détenteurs d'ADR recevront leur paiement à partir du 27 février.



Reckitt, qui précise que ce dividende exceptionnel viendra s'ajouter à sa politique actuelle de dividendes ordinaires ainsi qu'à son programme de rachat d'actions, compte proposer une consolidation de ses titres sur la base de 24 actions nouvelles pour 25 actions existantes afin d'éviter une chute mécanique du cours liée au détachement du dividende.



Ce regroupement doit avoir pour effet de réduire le nombre total d'actions en circulation dans une proportion comparable au capital restitué aux actionnaires, "de sorte que le prix de marché par action reste globalement stable", indique le fabricant du Nurofen et du Gaviscon dans son communiqué.



Le groupe a également prévu de demander à ses actionnaires de renouveler ses autorisations annuelles d'émission et de rachat d'actions, afin de tenir compte des changements liés à la consolidation.



La finalisation de la cession d'Essential Home avait été annoncée le 31 décembre 2025.



A la Bourse de Londres, l'action Reckitt cédait 0,3% mercredi matin, mais affiche encore un gain de près de 25% sur les 12 mois écoulés.