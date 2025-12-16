UBS abaisse sa recommandation sur le titre à Vendre (contre Neutre) et fixe son objectif de cours à 14 E (contre 23 E).

"Notre analyse indique que même en cas de reprise des volumes, Lanxess restera en retrait par rapport à ses concurrents" indique UBS.

"Son action se négocie avec une prime de 9 % par rapport à ses pairs, ce que nous jugeons injustifié" rajoute l'analyste.