UBS abaisse son conseil sur le titre Vodafone

UBS a abaissé sa recommandation sur le titre passant à Vendre (au lieu de Neutre) mais relève son objectif de cours à 80 pence (contre 72 pence).



L'analyste a identifié trois risques potentiels.



'L'action se négocie avec une prime par rapport au rendement FCF publié, malgré les risques liés à : [1] la concurrence accrue de la fibre optique dans les immeubles résidentiels allemands ; [2] la dégradation de la notation de Vantage Towers suite à la perte de revenus en Espagne ; [3] la consolidation du marché de la téléphonie mobile en Allemagne' souligne UBS dans son étude du jour.



Rappelons que Vodafone a confirmé pour l'exercice en cours ses objectifs d'un EBITDAaL ajusté de 11,3 à 11,6 milliards d'euros et d'un FCF ajusté de 2,4 à 2,6 milliards.