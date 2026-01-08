UBS abaisse sa recommandation sur le titre Saint-Gobain passant à Vendre (au lieu de Neutre) et révise son objectif de cours à 78 E (contre 92 E). L'analyste estime que des vents contraires trop forts pèsent sur les résultats.

" Le potentiel de baisse est jusqu'à 10 % en raison des difficultés croissantes aux États-Unis et d'une reprise européenne trop lente" indique UBS dans son étude.

Rappelons que le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.

Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%