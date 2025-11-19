UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 14 CHF (contre 14,8 CHF) après la publication des résultats du 3e trimestre 2025. L'analyste estime que la reprise est plus lente qu'espéré.

'Nous mettons à jour nos prévisions et notre objectif de cours suite à des résultats décevants. Cependant, nous considérons ces dégradations comme un simple incident de parcours dans le processus de désendettement' indique UBS dans sa note du jour.

UBS souligne dans sa note que l'EBITDA ajusté d'ams au 3ème trimestre était supérieur de 1 % au consensus, tandis que les prévisions d'EBITDA ajusté pour le 4ème trimestre étaient inférieures de 22 %.

'Sur la base des résultats et des prévisions du 3ème trimestre, nous anticipons des baisses de L à MSD % de l'EBIT ajusté pour l'exercice 2025 et possiblement de 5 à 10 % pour 2026' rajoute UBS en conclusion.