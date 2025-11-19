UBS abaisse son objectif de cours sur ams-OSRAM
Publié le 19/11/2025 à 11:14
'Nous mettons à jour nos prévisions et notre objectif de cours suite à des résultats décevants. Cependant, nous considérons ces dégradations comme un simple incident de parcours dans le processus de désendettement' indique UBS dans sa note du jour.
UBS souligne dans sa note que l'EBITDA ajusté d'ams au 3ème trimestre était supérieur de 1 % au consensus, tandis que les prévisions d'EBITDA ajusté pour le 4ème trimestre étaient inférieures de 22 %.
'Sur la base des résultats et des prévisions du 3ème trimestre, nous anticipons des baisses de L à MSD % de l'EBIT ajusté pour l'exercice 2025 et possiblement de 5 à 10 % pour 2026' rajoute UBS en conclusion.