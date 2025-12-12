UBS confirme son conseil à Neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 3310 francs suisses (contre 3670 francs suisses) avant la publication des résultats du 4e trimestre 2025.

"Des tendances plus faibles pour le segment Goût et Bien-être nous amènent à revoir à la baisse nos estimations OSG pour le 4e trimestre" indique UBS.

"Nous avons réduit nos prévisions de marge brute au quatrième trimestre de 110 points de base à 3,7 % afin de refléter le ralentissement des tendances du marché final pour la division Goût et Bien-être" rajoute le bureau d'analyse.