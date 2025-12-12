UBS confirme son conseil à Neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 3310 francs suisses (contre 3670 francs suisses) avant la publication des résultats du 4e trimestre 2025.
"Des tendances plus faibles pour le segment Goût et Bien-être nous amènent à revoir à la baisse nos estimations OSG pour le 4e trimestre" indique UBS.
"Nous avons réduit nos prévisions de marge brute au quatrième trimestre de 110 points de base à 3,7 % afin de refléter le ralentissement des tendances du marché final pour la division Goût et Bien-être" rajoute le bureau d'analyse.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.