UBS abaisse son objectif de cours sur Pandora

UBS réitère sa recommandation "vente" sur Pandora avec un objectif de cours abaissé de 655 à 555 couronnes danoises, une nouvelle cible qui implique un potentiel de repli de 6% pour le titre du fabricant de bijoux scandinave.

"Selon nous, la prépublication inattendue au titre du 4e trimestre de Pandora confirme la cyclicité sous-jacente de la marque et les risques persistants à la baisse pour les bénéfices", estime le broker dans le résumé de sa note.



Pour rappel, le groupe danois a fait part, vendredi dernier, d'une croissance organique de ses ventes estimée à 6% pour l'ensemble de l'exercice écoulé, légèrement sous ses prévisions précédentes qui allaient de 7 à 8%.