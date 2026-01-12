UBS réitère sa recommandation "vente" sur Pandora avec un objectif de cours abaissé de 655 à 555 couronnes danoises, une nouvelle cible qui implique un potentiel de repli de 6% pour le titre du fabricant de bijoux scandinave.
"Selon nous, la prépublication inattendue au titre du 4e trimestre de Pandora confirme la cyclicité sous-jacente de la marque et les risques persistants à la baisse pour les bénéfices", estime le broker dans le résumé de sa note.
Pour rappel, le groupe danois a fait part, vendredi dernier, d'une croissance organique de ses ventes estimée à 6% pour l'ensemble de l'exercice écoulé, légèrement sous ses prévisions précédentes qui allaient de 7 à 8%.
Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- breloques et bracelets (74,3%) ;
- autres (25,7%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 785 points de vente (dont 2 788 magasins concept) dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,2%), Etats-Unis (30,7%), Royaume-Uni (12,4%), Italie (7,8%), Allemagne (7%), Espagne (4,5%), Mexique (4,5%), France (3,8%), Australie (3,5%), Chine (1,3%) et autres (24,3%).
