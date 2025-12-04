UBS sonfirme son opinion Neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 75 E (contre 87 E).

"Nous abaissons nos prévisions de chiffre d'affaires organique pour les exercices 2026/2027 afin de refléter un ralentissement prolongé ; nos estimations de BPA pour les exercices 2026/2027 sont inférieures de 5 %/6 % au consensus" indique UBS.

A moyen terme 2026/27-2028/29, le groupe s'attendait à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.