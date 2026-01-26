UBS abaisse son objectif de cours sur Zalando
Publié le 26/01/2026 à 10:43
"Nous anticipons que l'exercice 2026 sera une année où Zalando démentira les prévisions pessimistes grâce à un chiffre d'affaires solide. Même en intégrant des estimations plus prudentes, nous entrevoyons encore un potentiel de hausse significative" explique le bureau d'analyse.
Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025 grâce à la solide performance depuis le début de l'année.
La direction s'attend à une croissance stable à légèrement positive du GMV, un chiffre d'affaires entre stable et en légère baisse, et un EBIT ajusté compris entre 380 et 450 ME.