UBS abaisse son objectif sur EssilorLuxottica, mais reste à l'achat

UBS a annoncé mardi avoir ramené de 347 à 315 euros son objectif de cours sur EssilorLuxottica, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre, jugeant que sa valorisation actuelle ne reflète aucun succès dans les lunettes connectées.

Suite au repli général du secteur de la consommation déclenché par les tensions au Moyen-Orient - une région qui ne représente qu'environ 1% des ventes du groupe selon UBS - l'action s'échange actuellement à des niveaux proches de sa valeur intrinsèque d'avant le lancement des lunettes connectées (soit un PER d'environ 25x).



Un scénario jugé trop "extrême"



Selon la banque, ce prix suggère que le marché anticipe un scénario catastrophe où les lunettes connectées du spécialiste de l'optique se traduiraient par un échec total, où ses concurrents parviendraient à une adoption rapide et massive de leurs propres technologies et où la croissance à long terme du coeur de métier se trouverait fortement compromise.



Des barrières à l'entrée sous-estimées



UBS qualifie cette vision du marché de scénario du "verre à moitié vide", estimant qu'elle néglige des barrières à l'entrée majeures, notamment les capacités de production, la densité du réseau de vente au détail et la force du portefeuille de marques du groupe.



Même dans une hypothèse pessimiste - incluant une croissance terminale réduite de 200 points de base et une réussite commerciale limitée à seulement la moitié des prévisions de base pour les lunettes connectées - l'analyse conclut à un potentiel de hausse de 28% pour le titre.