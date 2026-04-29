UBS accroît de 80% son bénéfice net au 1er trimestre

UBS revendique une excellente performance au 1er trimestre 2026 avec une hausse de 80% de son bénéfice net à 3,0 MdsUSD, un rendement du capital CET1 (ROCET1) de 16,8% et un ROCET1 sous-jacent de 17,0%.

Dans un "environnement de marché et géopolitique volatile et imprévisible", l'établissement financier suisse explique avoir profité d'une forte dynamique avec ses clients, stimulant les flux d'actifs et l'activité de trading.



UBS affiche ainsi un revenu basé sur les transactions en Global Wealth Management (GWM) en augmentation de 17% et un chiffre d'affaires en banque d'investissement accru de 27%, porté par un record en Global Markets et une progression en Global Banking.



"Ayant désormais transféré avec succès tous les comptes clients en Suisse, nous avons franchi une nouvelle étape cruciale dans l'une des intégrations les plus complexes de l'histoire bancaire", met aussi en avant le CEO Sergio P. Ermotti.



Au chapitre des perspectives, UBS considère que "malgré une activité client toujours soutenue, les risques demeurent élevés et la situation pourrait évoluer rapidement, ce qui pourrait impacter le moral des clients et le niveau d'activité".



Le groupe bancaire prévoit que son produit net d'intérêts du 2e trimestre, tant en Global Wealth Management qu'en Personal & Corporate Banking, restera globalement stable par rapport au trimestre précédent.



"Le contexte actuel confirme la solidité de notre bilan en toutes circonstances et nous sommes confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers pour 2026, tout en continuant d'investir dans une croissance durable et la création de valeur à long terme", affirme-t-il.