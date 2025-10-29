UBS affiche un bénéfice net trimestriel en hausse de 74%, bien meilleur que prévu

UBS, la première banque suisse, a fait état mercredi d'un bénéfice net de 2,48 milliard de dollars au titre du troisième trimestre, en hausse de 74% d'une année sur l'autre et bien supérieur aux attentes du marché.



Le groupe financier précise toutefois que ce résultat inclut des dissolutions nettes de provisions pour litiges de 668 millions de dollars, liées principalement au règlement des litiges concernant les RBMS de Credit Suisse et les activités transfrontalières d'UBS en France, des éléments qui n'avaient pas été intégrés par le consensus, qui visait simplement 1,29 milliard.



Le bénéfice imposable a augmenté de 47% à près de 2,83 milliard de dollars, dépassant également le consensus qui ressortait à 1,87 milliard.



'UBS a réalisé une excellente performance financière au troisième trimestre, soutenue par une forte dynamique dans nos activités essentielles et par l'exécution disciplinée de nos priorités stratégiques', s'est félicité son directeur général, Sergio Ermotti.



Sur le troisième trimestre, les revenus publiés ont atteint 12,76 milliards de dollars, en hausse de 3%, à la faveur d'une forte dynamique de la part des clients dans un contexte de marché jugé 'porteur'.



UBS indique que les revenus sous-jacents issus des transactions de sa branche de gestion d'actifs ont affiché une progression de 11% en glissement annuel au troisième trimestre, grâce à une performance 'exceptionnelle' de la région Asie/Pacifique (APAC). Ceux de sa division de banque d'investissement ont augmenté pour leur part de 52% à 800 millions de dollars.



Les revenus sous-jacents des activités de marchés se sont élevés à 2,2 milliards de dollars, en hausse de 14% en glissement annuel, sous l'effet des solides performances de ses métiers 'prioritaires', à savoir les actions, les devises et les taux et obligations.



Grâce à l'exécution de son plan de réduction de coûts, le groupe dit par ailleurs avoir réalisé des économies supplémentaires de quelque 900 millions de dollars sur le trimestre.



Ses réductions de coûts cumulées se montent désormais dix milliards de dollars, un objectif atteint avec un trimestre d'avance, ce qui représente 77% des 13 milliards de dollars de réduction brute des coûts prévue d'ici à la fin 2026.



Dans son communiqué, UBS fait valoir que les investisseurs restent engagés, mais qu'ils cherchent de plus en plus à couvrir les risques baissiers face à des valorisations considérées comme élevées dans la plupart des classes d'actifs.



Pour le quatrième trimestre, la firme dit anticiper une relative stabilité du produit net d'intérêts exprimé en dollars américains, tant dans la gestion d'actifs que la banque personnelle et d'entreprise, tout en se déclarant confiant quant à sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2026, date de la finalisation attendue de l'intégration de Credit Suisse.



A la suite de ces annonces, l'action UBS signait une progression de 1,8% mercredi matin à la Bourse de Zurich, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI, ce qui porte autour de 13,5% ses gains depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de 6,5% pour le SMI.