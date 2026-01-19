UBS réitère son conseil Neutre sur le titre et ajuste son objectif de cours à 35 E (contre 36 E).

"Nous prévoyons un quatrième trimestre conforme aux attentes et une marge prévisionnelle d'environ 4 % pour l'exercice 2026 ; l'amélioration des ventes chez S&S sera la clé d'une réévaluation" indique le bureau d'analyse.

Pour 2025, le groupe a confirmé anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 14 fois avec un rendement de près de 3%.