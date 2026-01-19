Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail aux Etats-Unis (60,7%) : exploitation, à fin 2024, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 109), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (193), Hannaford (189) et Giant Food (164). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ; - distribution de détail en Europe (39,3%) : exploitation de 5 748 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 276 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (985 en Roumanie), Delhaize (818 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Ena Food (613 en Grèce), Delhaize Serbia (556 en Serbie), Etos (510 aux Pays-Bas), Albert (347 en République Tchèque) et AB (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,4%), Europe (18%) et Etats-Unis (60,6%).