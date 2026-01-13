UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 200 E (contre 205 E) avant la publication des résultats du 2e semestre 2025.

L'analyste s'attend à un EBIT du 2e semestre 2025 supérieur de 2 % aux prévisions.

"Pour le second semestre 2025, nous prévoyons une croissance organique des ventes de 1,2 % en glissement annuel et une amélioration de la marge d'EBIT d'environ 180 points de base, contre environ 170 points de base pour les prévisions" indique UBS dans son étude.

Air Liquide avait indiqué être très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant en 2025. Le groupe a confirmé aussi viser +460 points de base cumulés sur sa marge opérationnelle sur 2022-2026.