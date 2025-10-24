UBS ajuste son objectif de cours sur STMicroelectronics

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 30 E (au lieu de 31 E). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 37% du titre.



'Malgré une reprise plus lente et des dépenses d'exploitation plus élevées, l'amélioration constante des marges et les opportunités de croissance clés des clients positionnent STM pour un fort potentiel de BPA d'ici 2026E' indique UBS dans son étude du jour.



Le groupe vise des revenus nets de 3,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse séquentielle de 2,9 %, et une marge brute d'environ 35,0 %.



Il s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 11,75 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2025. Cela représente une croissance de 22,4 % au second semestre par rapport au premier semestre.