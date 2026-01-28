UBS anticipe une poursuite de la hausse sur Compass

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 2985 pence.



L'analyste estime que la récente dégradation de la notation sur le titre est en contradiction avec les performances opérationnelles et le potentiel.



"Le marché s'inquiète-t-il de l'IA ? Le cours de l'action semble l'indiquer, mais nos échanges avec les investisseurs sont majoritairement négatifs. Nous anticipons une poursuite de la hausse" indique le bureau d'analyse.



Pour 2026, Compass prévoit une croissance de son bénéfice d'exploitation sous-jacente d'environ 2%, portée notamment par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7% et une progression continue de ses marges.