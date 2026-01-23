UBS change son fusil d'épaule sur Siemens Energy

UBS relève son conseil sur Siemens Energy directement de "vente" à "achat", et remonte drastiquement son objectif de cours, passant de 38 à 175 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 32% pour l'action.

"La croissance des commandes peut se poursuivre avec une visibilité accrue sur l'après-marché", estime le broker dans sa note sur le constructeur allemand d'équipements de production et de distribution d'énergie.



UBS met en avant la croissance structurelle des turbines à gaz et des réseaux électriques d'ici à l'exercice 2030, ainsi que des rendements pour les actionnaires qui selon lui, ne méritent pas une décote par rapport au secteur.