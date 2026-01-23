UBS relève son conseil sur Siemens Energy directement de "vente" à "achat", et remonte drastiquement son objectif de cours, passant de 38 à 175 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 32% pour l'action.
"La croissance des commandes peut se poursuivre avec une visibilité accrue sur l'après-marché", estime le broker dans sa note sur le constructeur allemand d'équipements de production et de distribution d'énergie.
UBS met en avant la croissance structurelle des turbines à gaz et des réseaux électriques d'ici à l'exercice 2030, ainsi que des rendements pour les actionnaires qui selon lui, ne méritent pas une décote par rapport au secteur.
Siemens Energy AG est spécialisé dans le développement de solutions, de produits et de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies et services énergétiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement, maintenance, modernisation et optimisation des turbines à gaz et à vapeur (30,9%). Le groupe propose également des systèmes de compression, des générateurs, des systèmes de production d'électricité centralisée et décentralisée, des systèmes de contrôle électrique, etc. ;
- vente de solutions et de services de transport et de distribution d'électricité haute tension (28,3%). Par ailleurs, le propose des services de conseil technique et de maintenance réseaux électriques ;
- conception, construction, exploitation et maintenance d'installations de production d'énergies renouvelables (26,6%).
- développement de solutions de décarbonation des industries (14,2%) : notamment solutions d'électrification, d'efficacité énergétique, et solutions technologiques pour la production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (43,2%), Etats-Unis (22,2%), Amérique (8,4%), Chine (3,7%) et Asie et Australie (12,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.