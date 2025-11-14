UBS confirme son conseil d'achat sur Burberry

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 1 032 millions de livres sterling en repli de -3 % TCC et de -5 % taux publiés sur le 1er semestre de l'exercice 2026.



Suite à cette publication, UBS souligne un progrès continus mais note aucune amélioration de l'offre. L'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de 1575 pence.



'Nous considérons les résultats du deuxième trimestre de Burberry comme un développement encourageant dans le redressement de la marque, mais les estimations de pertes ne devraient pas augmenter de manière significative dans le ST, ce qui explique la réaction modérée du marché hier' indique UBS.



'Nous nous attendons à ce que l'impact de nos initiatives s'intensifie au fur et à mesure que l'année avance' a indiqué la direction.



'Nous continuerons d'améliorer nos marges en mettant l'accent sur la simplification, la productivité et les flux de trésorerie. Nous restons confiants dans le positionnement de l'entreprise pour un retour à une croissance durable et rentable' a rajouté le groupe.