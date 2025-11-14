Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 1 032 millions de livres sterling en repli de -3 % TCC et de -5 % taux publiés sur le 1er semestre de l'exercice 2026.
Suite à cette publication, UBS souligne un progrès continus mais note aucune amélioration de l'offre. L'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de 1575 pence.
'Nous considérons les résultats du deuxième trimestre de Burberry comme un développement encourageant dans le redressement de la marque, mais les estimations de pertes ne devraient pas augmenter de manière significative dans le ST, ce qui explique la réaction modérée du marché hier' indique UBS.
'Nous nous attendons à ce que l'impact de nos initiatives s'intensifie au fur et à mesure que l'année avance' a indiqué la direction.
'Nous continuerons d'améliorer nos marges en mettant l'accent sur la simplification, la productivité et les flux de trésorerie. Nous restons confiants dans le positionnement de l'entreprise pour un retour à une croissance durable et rentable' a rajouté le groupe.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,3%) : activité assurée, à fin mars 2025, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (229 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (54) ;
- distribution en gros (13%) ;
- vente sous licence (2,7%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,1%), vêtements pour hommes (30,6%), vêtements pour femmes (30%) et vêtements pour enfants (4,3%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (35,2%), Asie-Pacifique (43,5%) et Amériques (21,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.