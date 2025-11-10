Suite aux résultats du 3e trimestre 2025, les prévisions d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 sont revues à la baisse souligne UBS ce matin dans son étude. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 70E.
UBS estime que l'EBITDA du 3e trimestre 2025 a légèrement dépassé les prévisions. Il indique que toutes les divisions principales ont affiché des résultats supérieurs aux attentes.
'Les prévisions d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 ont été revues à la baisse, respectivement à ' 1,25 à 1,3 milliard d'euros ' et ' environ 300 millions d'euros '' rajoute UBS.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
