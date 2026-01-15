UBS maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 95 E avant la publication des résultats du 4ème trimestre 2025. L'analyste estime que la dynamique se poursuit.

UBS s'attend à une croissance à périmètre comparable de +4,3 % au 4ème trimestre (portée par SN) et une amélioration de la marge opérationnelle de +46 points de base pour le Groupe en 2025.

Selon l'analyste, Danone devrait anticiper une croissance à périmètre comparable de 3 à 5 %, une amélioration de la marge et une croissance du BPA en 2026.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 22 fois avec un rendement de 3%.