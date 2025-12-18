UBS confirme son conseil sur Rio Tinto
Publié le 18/12/2025 à 10:44
L'analyste estime que Rhodes Ridge possède davantage de ressources que Simandou et améliore sensiblement les activités de Rio Tinto dans le secteur du minerai de fer de Pilbara... le projet vient d'entrer dans l'étape de l'étude de faisabilité.
Rio Tinto indique qu'il s'agit d'un des meilleurs gisements de minerai de fer non développés au monde, dans la région de Pilbara, Australie-Occidentale.
L'étude de faisabilité évaluera le développement d'une exploitation avec une capacité de production annuelle initiale de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer.