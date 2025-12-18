UBS maintient son conseil à Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 5 800 pence après l'annonce d'un investissement dans le projet Rhodes Ridge.

L'analyste estime que Rhodes Ridge possède davantage de ressources que Simandou et améliore sensiblement les activités de Rio Tinto dans le secteur du minerai de fer de Pilbara... le projet vient d'entrer dans l'étape de l'étude de faisabilité.

Rio Tinto indique qu'il s'agit d'un des meilleurs gisements de minerai de fer non développés au monde, dans la région de Pilbara, Australie-Occidentale.

L'étude de faisabilité évaluera le développement d'une exploitation avec une capacité de production annuelle initiale de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer.