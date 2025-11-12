UBS confirme son conseil sur Vodafone

UBS confirme son conseil à Vendre avec un objectif de cours de 80 E.



UBS estime que l'Europe affiche des résultats supérieurs aux prévisions tant en termes de revenus des services que d'EBITDA.



'Les actions affichent une prime sur le rendement EFCF déclaré malgré les risques liés à la concurrence allemande dans le domaine de la fibre optique, aux revenus des tours espagnoles et à la consolidation du marché allemand de la téléphonie mobile' souligne le bureau d'analyse.



A l'occasion de sa publication semestrielle, Vodafone a indiqué prévoir désormais les hauts de ses fourchettes cibles d'EBITDAaL ajusté et de free cash-flow ajusté, fourchettes qui vont respectivement de 11,3 à 11,6 milliards d'euros et de 2,4 à 2,6 milliards.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 15 fois avec un rendeement de près de 4%.