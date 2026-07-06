Alors que les résultats de l'établissement financier helvétique au titre du 2e trimestre 2026 sont attendus le 29 juillet, la banque américaine s'attend à ce qu'ils fassent ressortir une forte dynamique du BPA.

BofA ajoute prévoir des rachats d'actions pour 6 MdsUSD cette année, dont 3 MdsUSD attendus à l'occasion de la publication des résultats du 2e trimestre, et "anticipe un compromis au Parlement suisse en août".

"UBS est le plus important gestionnaire de fortune véritablement mondial, destiné à bénéficier d'une forte création de richesse et d'une rotation de liquidités en Asie", ajoute l'établissement américain.