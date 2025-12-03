UBS a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Renault de "neutre" à "vendre" avec un objectif de cours ramené de 38 à 28 euros.
Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste déclare s'attendre à ce que le groupe automobile français entre dans une période où ses marges vont se réduire, voire au mieux se stabiliser, et revenir vers des niveaux plus faibles, proches de ceux enregistrés par le passé.
Après le départ de Luca de Meo et l'avertissement sur résultats lancé au mois de juillet, l'action Renault a plutôt bien résisté, fait remarquer l'intermédiaire, qui prévoit cependant que la situation se dégrade au vu de la baisse du carnet de commande du constructeurs, de la dégradation des prix, de la détérioration de son mix/prix et de la remontée des stocks chez les concessionnaires.
Tout cela suggère, selon UBS, que l'année 2026 va être plus difficile, ce qui l'amène à prévoir un résultat opérationnel (Ebit) pour l'exercice à venir 16% en dessous des estimations du consensus.
Si les résultats annuels prévus le 19 février prochain et la journée d'investisseurs du mois de mars restent de son point de vue deux catalyseurs à surveiller, l'analyste indique s'attendre à un discours plus prudent de la part de la direction et dit pronostiquer un retour de la marge opérationnelle vers ses niveaux historiques, c'est-à-dire 3-4%, alors que le consensus anticipe actuellement des marges stables, voire en constante amélioration.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
