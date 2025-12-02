UBS dégrade sa recommandation sur Allfunds

UBS dégrade sa recommandation sur Allfunds Group de "achat" à "neutre", tout en rehaussant son objectif de cours de 8% à 8,6 euros, une nouvelle cible laissant 8% de potentiel de hausse pour le titre de cette plateforme opérant dans la gestion de patrimoine.



Expliquant constater une faible probabilité d'une offre alternative à celle de Deutsche Boerse, le broker aligne son objectif de cours sur le prix indicatif ex-dividende de Deutsche Boerse, notant aussi l'absence de certitude d'une suite à cette offre.



Pour rappel, le groupe de Bourses allemand a indiqué jeudi dernier en fin d'après-midi, être en discussions exclusives avec Allfunds Group en vue d'une possible acquisition de celui-ci, sur la base d'une proposition non contraignante.