UBS dégrade sa recommandation sur Allfunds
Publié le 02/12/2025 à 10:22
Expliquant constater une faible probabilité d'une offre alternative à celle de Deutsche Boerse, le broker aligne son objectif de cours sur le prix indicatif ex-dividende de Deutsche Boerse, notant aussi l'absence de certitude d'une suite à cette offre.
Pour rappel, le groupe de Bourses allemand a indiqué jeudi dernier en fin d'après-midi, être en discussions exclusives avec Allfunds Group en vue d'une possible acquisition de celui-ci, sur la base d'une proposition non contraignante.