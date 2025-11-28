Domino's Pizza, Inc. est la 1re chaîne mondiale de livraison de pizzas. Le groupe propose également des produits de consommation rapide (sandwichs, pâtes, accompagnements de pain, salades, desserts, boissons, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation et gestion de centres d'approvisionnement (60,5%) : centres de fabrication de pâte, de fabrication de croûtes minces, d'approvisionnement alimentaire, de transformation des légumes, de fourniture d'équipements, etc. A fin 2024, Domino's Pizza, Inc. dispose de 27 centres implantés aux Etats-Unis (22) et au Canada (5) ; - exploitation de restaurants aux Etats-Unis (32,8%) : activité assurée, à fin 2024, au travers de 7 014 points de vente, dont 6 722 franchisés et 292 détenus en propre ; - exploitation de restaurants à l'international (6,8%) : détention de 14 352 franchises.