UBS dégrade sa recommandation sur Domino's Pizza Group de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé de 270 à 190 pence, nouvelle cible ne laissant plus qu'un potentiel de hausse de 8% pour le titre du spécialiste de la livraison de pizzas.
"Domino's Pizza reste le gagnant structurel dans la restauration rapide britannique, mais les vents contraires macroéconomiques, l'incertitude stratégique et l'absence de catalyseurs à court terme nous poussent à rétrograder notre position", estime le broker.
Publié le 28/11/2025 à 11:02
