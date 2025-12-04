UBS dégrade sa recommandation sur Rémy Cointreau

UBS dégrade sa recommandation sur Rémy Cointreau de "neutre" à "vente" avec un objectif de cours abaissé de 53 à 33 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse de 14% pour le titre du groupe français de cognac et de spiritueux.



"Le pivot stratégique visant à privilégier la croissance des chiffres d'affaires plutôt que la marge brute est audacieux, mais pourrait entraîner un ralentissement de la dynamique des bénéfices et une baisse de l'action à court terme", prévient le broker.