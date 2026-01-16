UBS dégrade Sanofi, déplorant l'absence de "pipeline"

Les difficultés de Sanofi se prolongent vendredi avec un abaissement de recommandation d'UBS, qui souligne dans sa note le besoin pour le groupe pharmaceutique français de renouveler son pipeline de médicaments.

A la suite de résultats décevants de phase 3 obtenus dans la sclérose en plaques et de l'impact négatif lié aux nouveaux calendriers de vaccination pédiatrique aux Etats-Unis, le bureau d'études indique avoir revu à la baisse d'environ 8% ses estimations de résultats à moyen terme sur le laboratoire, ce qui l'amène à dégrader son conseil à "neutre" contre "achat" précédemment.



Son objectif de cours est quant à lui ramené à 88 euros, contre 105 euros auparavant.



Bien que la valorisation à court terme reste attractive pour le secteur pharmaceutique, UBS considère que l'incapacité de Sanofi à dynamiser son portefeuille de nouveaux projets constitue un risque stratégique trop important.



Des opérations de fusion-acquisition significatives pourraient être la seule solution réaliste, d'après l'analyste, qui juge cependant que cette perspective reste associée à un certain degré d'incertitude et à des risques importants, tout en limitant également la possibilité de rachats d'actions permettant de soutenir la croissance du BPA.



L'action Sanofi était orientée à la baisse vendredi à la Bourse de Paris en réaction à la décision de la banque suisse et perdait 0,7% à la mi-journée, dans un CAC 40 en repli de 0,5%.



Le titre, à la peine depuis bientôt un an, a perdu 17% de sa valeur au cours des 12 mois écoulés.