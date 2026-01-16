A la suite de résultats décevants de phase 3 obtenus dans la sclérose en plaques et de l'impact négatif lié aux nouveaux calendriers de vaccination pédiatrique aux Etats-Unis, le bureau d'études indique avoir revu à la baisse d'environ 8% ses estimations de résultats à moyen terme sur le laboratoire, ce qui l'amène à dégrader son conseil à "neutre" contre "achat" précédemment.

Son objectif de cours est quant à lui ramené à 88 euros, contre 105 euros auparavant.

Bien que la valorisation à court terme reste attractive pour le secteur pharmaceutique, UBS considère que l'incapacité de Sanofi à dynamiser son portefeuille de nouveaux projets constitue un risque stratégique trop important.

Des opérations de fusion-acquisition significatives pourraient être la seule solution réaliste, d'après l'analyste, qui juge cependant que cette perspective reste associée à un certain degré d'incertitude et à des risques importants, tout en limitant également la possibilité de rachats d'actions permettant de soutenir la croissance du BPA.

L'action Sanofi était orientée à la baisse vendredi à la Bourse de Paris en réaction à la décision de la banque suisse et perdait 0,7% à la mi-journée, dans un CAC 40 en repli de 0,5%.

Le titre, à la peine depuis bientôt un an, a perdu 17% de sa valeur au cours des 12 mois écoulés.