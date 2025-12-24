UBS détient plus de 5% du capital d'Air France-KLM
Publié le 24/12/2025 à 12:48
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché.
UBS détient plus de 5% du capital d'Air France-KLM
Publié le 24/12/2025 à 12:48
