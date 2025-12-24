UBS a franchi en hausse, le 16 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Clariant suite à une acquisition de titres, apprend-on mercredi dans un avis financier.

Selon l'avis, la banque d'investissement helvétique détenait à cette date 16 719 561 actions du chimiste de spécialités, représentant 5,037% des droits de vote du groupe.

Ce renforcement au capital intervient alors que le cours de Bourse de Clariant a chuté de 25% cette année.