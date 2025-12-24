Clariant AG est un producteur de produits chimiques spécialisés basé en Suisse. Elle opère à travers trois secteurs d'activité : Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources. Le Business Area Care Chemicals sert des clients sur les marchés des soins personnels, des soins à domicile, des peintures et revêtements, et des solutions pour les cultures. Le secteur d'activité Catalysis propose des solutions catalytiques et de biocarburants. Le Business Area Natural Resources propose des produits et des solutions sur mesure pour les entreprises d'extraction de minéraux, de fonderie, de pétrole et de gaz, ainsi que pour les applications alimentaires, les plastiques, les revêtements, les adhésifs et les encres.