UBS entame le suivi de Munters Group, fournisseur suédois de solutions de traitement de l'air et de climatisation à haut rendement énergétique, avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 245 SEK, à comparer à un cours de Bourse actuel de 206,5 SEK.

"Nous voyons les bénéfices de Munters doubler sur la période 2026-2028, portés par la croissance de la demande en solutions de refroidissement pour les centres de données et par une expansion de ses marges", explique la banque suisse dans le résumé de sa note.