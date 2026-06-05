UBS entame le suivi de Munters Group, fournisseur suédois de solutions de traitement de l'air et de climatisation à haut rendement énergétique, avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 245 SEK, à comparer à un cours de Bourse actuel de 206,5 SEK.
"Nous voyons les bénéfices de Munters doubler sur la période 2026-2028, portés par la croissance de la demande en solutions de refroidissement pour les centres de données et par une expansion de ses marges", explique la banque suisse dans le résumé de sa note.
Munters Group AB est un fournisseur suédois de solutions de traitement de l'air et de climatisation à haut rendement énergétique, principalement dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des centres de données. La société est organisée en quatre secteurs d'activité : Traitement de l'air, Centres de données, AgHort et Élimination des brouillards, et soutenue par les unités Global Operations et Global Services. Le portefeuille de produits comprend des entrées d'air, des systèmes de traitement de l'air avec contrôle de la température et de l'humidité, des ventilateurs et des filtres à lumière, des échangeurs de chaleur, des réchauffeurs, des éliminateurs de brouillard, des technologies de contrôle de la pollution et de réduction des composés organiques volatils pour éliminer les liquides et les solvants de l'air. Le principal actionnaire de la société est Nordic Capital Fund VII.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.