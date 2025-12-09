UBS entame une couverture de Magnum à "achat"

UBS entame une couverture de The Magnum Ice Cream avec une recommandation "achat" et un objectif de cours fixé à 14,3 euros, au lendemain du début de la cotation à Amsterdam du titre de ce fabricant de glaces.



Dans le résumé de sa note, le broker explique prévoir pour la société nouvellement cotée une croissance de l'EBITDA supérieure à la moyenne du secteur, de +6% par an à taux de changes constants, ce qui entraînerait une revalorisation progressive.



Pour rappel, The Magnum Ice Cream, propriétaire des marques Magnum, Ben & Jerry's et Cornetto, vient d'être introduit en Bourse à la suite de sa scission par le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante Unilever.