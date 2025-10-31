UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 274 E après l'annonce des résultats trimestriels.

Le titre a perdu près de 12% sur la semaine. L'analyste estime que la récente évolution du cours de l'action semble être une réaction excessive, car selon lui il n'y aucune preuve supplémentaire susceptible de modifier son opinion sur la dynamique sous-jacente d'adidas.

Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).

Si l'on tient compte des ventes de Yeezy l'année précédente (environ 650 millions d'euros en 2024), les revenus devraient désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un taux élevé à un chiffre).