UBS Group IB & GWM passe sous les 5% du capital de Soitec

UBS Group AG - Investment Bank & Global Wealth Management a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

L'établissement helvétique a précisé détenir indirectement 1 377 169 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 3,85% du capital et 3,03% des droits de vote du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs.



En revanche, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 mai, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec et détenir indirectement 6,67% du capital et 5,26% des droits de vote de cette société.