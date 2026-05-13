L'établissement helvétique a précisé détenir indirectement 1 377 169 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 3,85% du capital et 3,03% des droits de vote du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs.

En revanche, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 mai, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec et détenir indirectement 6,67% du capital et 5,26% des droits de vote de cette société.