UBS Group ne détient plus que 0,02% du capital & votes de Worldline
Publié le 14/11/2025 à 16:44
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
