UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 septembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis et détenir 0,02% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Rubis hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation, au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.