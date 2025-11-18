UBS indique que le début du quatrième trimestre est encourageant pour L'Oréal
Publié le 18/11/2025 à 10:28
'Les données récentes en provenance de Chine, des États-Unis et d'Europe laissent entrevoir un début de quatrième trimestre encourageant' indique UBS.
L'analyste estime que les chiffres pourraient encore progresser si les tendances positives se maintiennent, mais les attentes pour 2026 sont déjà élevées.
Rappelons que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 32,80 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de + 1,2 % en publié.
À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires a progressé de + 3,4 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 4,0 %.