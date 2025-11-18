UBS maintient sa recommandation à Neutre sur L'Oréal et laisse inchangé son objectif de cours à 367 E.

'Les données récentes en provenance de Chine, des États-Unis et d'Europe laissent entrevoir un début de quatrième trimestre encourageant' indique UBS.

L'analyste estime que les chiffres pourraient encore progresser si les tendances positives se maintiennent, mais les attentes pour 2026 sont déjà élevées.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 28 fois avec un rendement de 2%.