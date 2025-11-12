UBS maintient son conseil et son objectif de cours sur Vodafone



Sur son premier semestre 2026, l'opérateur télécoms britannique a vu son EBITDAaL ajusté progressé de 5,9% à 5,7 MdsEUR (+6,8% en organique), pour un chiffre d'affaires des services en croissance de 8,1% à 16,3 MdsEUR (+5,7% en organique).



UBS estime que ces résultats sont encourageant mais ils semblent déjà pris en compte dans les cours. L'analyste confirme son conseil à Vendre avec un objectif de cours de 80 E.



UBS estime que l'Europe affiche des résultats supérieurs aux prévisions tant en termes de revenus des services que d'EBITDA.



'Les actions affichent une prime sur le rendement EFCF déclaré malgré les risques liés à la concurrence allemande dans le domaine de la fibre optique, aux revenus des tours espagnoles et à la consolidation du marché allemand de la téléphonie mobile' souligne le bureau d'analyse.



A l'occasion de sa publication semestrielle, Vodafone a indiqué prévoir désormais les hauts de ses fourchettes cibles d'EBITDAaL ajusté et de free cash-flow ajusté, fourchettes qui vont respectivement de 11,3 à 11,6 milliards d'euros et de 2,4 à 2,6 milliards.



