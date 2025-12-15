UBS maintient son conseil à Neutre sur le titre avec un objectif inchangé de 5,9 francs suisses.
L'analyste estime que les perspectives d'Arbonia pour 2026 font état d'une croissance prudente, une reprise significative du secteur de la construction n'étant attendue qu'au cours de l'exercice 2027.
"L'action se négocie en dessous de ses moyennes historiques et de celles de ses concurrents" précise UBS.
Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025. Il vise une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % (base de 604 millions de CHF pro-forma 2024) et un EBITDA ajusté d'environ 60 millions.
UBS maintient son conseil sur Arbonia
Publié le 15/12/2025 à 10:50
