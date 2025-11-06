UBS maintient sa note à Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 45 E après la pyblication des résultats du 3ème trimestre.
'UBS prévoit un EBITDA de 7,3 milliards d'euros pour 2026, contre 7,5 milliards d'euros attendus par les analystes. En 2026, nous anticipons une reprise limitée des volumes et une baisse des prix, partiellement compensée par des économies de coûts' indique le bureau d'analyse.
Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de 'cash' sur le 3ème trimestre.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
