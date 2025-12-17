UBS maintient son conseil sur Holcim après l'acquisition au Pérou

Publié le 17/12/2025 à 11:07 Partager

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 78 francs suisses après l'annonce de l'acquisition d'une participation majoritaire dans un acteur péruvien du secteur cimentier/BTC.



"L'acquisition annoncée d'une cimenterie/RMC péruvienne, conforme à la stratégie, aura un effet relutif immédiat et ajoutera 1 à 2 % à l'EBIT en 2026E" indique UBS.



Le groupe péruvien de matériaux de construction représente un chiffre d'affaires net projeté de 630 millions de dollars pour 2025 et une marge d'EBITDA de 28%.



"Cette acquisition synergique permettra d'étendre la présence de Holcim dans le pays et d'accélérer la croissance dans cette région attrayante d'Amérique latine, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030", a expliqué le groupe suisse.