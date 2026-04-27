UBS maintient son conseil à l'achat sur Holcim et laisse son objectif de cours inchangé à 93 francs suisses après la publication des résultats du 1er trimestre 2026. L'analyste note un début d'année très solide.
" Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est en hausse de 3 %, l'EBIT supérieur de 6 % aux prévisions du marché, avec des résultats supérieurs aux attentes dans tous les segments et un bon démarrage pour les prix en Europe" indique le bureau d'analyse.
La direction a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 : croissance organique nette de 3 à 5 %, croissance de l'EBIT récurrent de 8 à 10 %, poursuite de l'amélioration de la marge d'EBIT récurrent, qui s'élevait à 18,3 % en 2025 et flux de trésorerie disponible d'environ 2 milliards de francs suisses.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.