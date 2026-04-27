UBS maintient son conseil sur Holcim après la publication des résultats

UBS maintient son conseil à l'achat sur Holcim et laisse son objectif de cours inchangé à 93 francs suisses après la publication des résultats du 1er trimestre 2026. L'analyste note un début d'année très solide.



" Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est en hausse de 3 %, l'EBIT supérieur de 6 % aux prévisions du marché, avec des résultats supérieurs aux attentes dans tous les segments et un bon démarrage pour les prix en Europe" indique le bureau d'analyse.



La direction a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 : croissance organique nette de 3 à 5 %, croissance de l'EBIT récurrent de 8 à 10 %, poursuite de l'amélioration de la marge d'EBIT récurrent, qui s'élevait à 18,3 % en 2025 et flux de trésorerie disponible d'environ 2 milliards de francs suisses.