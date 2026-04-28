UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et confirme son objectif de cours à 185 DKK avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026 (le 6 Mai 2026).
"L'essentiel est qu'il n'y ait aucun dépassement de coûts ni de délais dans le processus de construction. Nous prévoyons qu'Orsted présentera un nouveau plan d'affaires plus tard cette année" indique le bureau d'analyse.
UBS anticipe une transformation du titre à mesure que les dépenses d'investissement pré-productives diminuent et que cinq projets de construction sont livrés.
En 2026, l'EBITDA excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait dépasser 28 milliards de couronnes danoises, et les investissements bruts devraient atteindre 50 à 55 milliards.
Orsted A/S figure parmi les principaux groupes énergétiques danois. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement, construction et exploitation de parcs éoliens offshore (72,6%) : 18,7 TWh d'énergie éolienne produits en 2025. A fin 2025, le groupe dispose d'une capacité installée de 10,2 GW ;
- production et distribution d'électricité, de gaz et de bioénergie (23,3%) : électricité (2,5 TWh vendus en 2025), gaz (21,5 TWh vendus) et énergie thermique (6,4 TWh produits). En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole ;
- développement, construction et exploitation de parcs éoliens onshore et de parcs solaires photovoltaïques (3,9%) : exploitation de parcs éoliens et solaires onshore d'une capacité installée de 6,3 GW ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (24,6%), Royaume-Uni (48,9%), Taiwan (10,3%), Allemagne (7,9%), Etats-Unis (4,2%), Pays-Bas (2,3%), Irlande (0,8%) et autres (1%).
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.