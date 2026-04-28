UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et confirme son objectif de cours à 185 DKK avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026 (le 6 Mai 2026).

"L'essentiel est qu'il n'y ait aucun dépassement de coûts ni de délais dans le processus de construction. Nous prévoyons qu'Orsted présentera un nouveau plan d'affaires plus tard cette année" indique le bureau d'analyse.

UBS anticipe une transformation du titre à mesure que les dépenses d'investissement pré-productives diminuent et que cinq projets de construction sont livrés.

En 2026, l'EBITDA excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait dépasser 28 milliards de couronnes danoises, et les investissements bruts devraient atteindre 50 à 55 milliards.